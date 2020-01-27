الدفاع الأمريكية تعلن عن مقتل جندي أمريكي في سورية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مقتل جندي تابع لقوات الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور شرقي سورية.



ونشرت الوزارة بياناً مساء السبت قالت فيه: “إن العريف في الجيش الأمريكي أنطونيو مور قتل خلال حادث أثناء إجراء عمليات عسكرية في أحد طرق دير الزور شرق سورية يوم الجمعة 24 كانون الثاني 2020” مشيرة إلى أن “الحادث لا يزال قيد التحقيق”.



ولفت البيان إلى أن مور يبلغ من العمر 22 عاماً، وينحدر من ولاية كارولينا الشمالية، حيث سبق أن عين في كتيبة هندسية تابعة للواء المهندسين 411 في ولاية كارولينا الشمالية، من دون إيضاح كيفية مقتله بدقة، إلا أنه من المرجح أن يكون قتل بانفجار لغم أرضي أو عبوة ناسفة.



يشار إلى أن الوجود الأمريكي في سورية هو وجود لا شرعي، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه يهدف من خلال هذا الوجود هو الحصول على المزيد من النفط السوري.