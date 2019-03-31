الدراسات الفنية تتابع مشروع 41 "برجا سكنيا" في ضاحية الديماس السكنية

تتابع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية الإشراف على مشروع الأبراج السكنية في ضاحية "الديماس"، ويتوزع على ثلاث جزر والمؤلف من 41 برجا سكنيا لصالح المؤسسة العامة للإسكان، بحسب تقرير حصلت الوطن على نسخة.



شركة الدراسات تعاقدت على ثلاث جزر وهي الجزيرة ١٤ والجزيرة ١٥ والجزيرة ٢٣، واعتمدت نموذجين من حيث التصميم الأول cm والثاني shm، وتتألف الأبراج من ١٣ طابقا مع قبو، ويتضمن الطابق ٤ شقق سكنية بمساحة وسطية ١٠٠ متر مربع للشقة الواحدة، ويتألف القبو من شقتين سكنيتين وباقي المساحة خدمية.



وتتوزع الأبراح على الجزيرة ١٤، وتتألف من ١٦ برج، وتقوم مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بتنفيذ هذه الجزيرة مدة العمل فيها ٧٠٠ يوم، وقد بدأ العمل بها منذ تاريخ ٢٦/٩/٢٠١٨، والجزيرة ١٥ وتم التعاقد للإشراف على تنفيذ 11 برج سكني فيها تنفذ من شركات خاصة، والجزيرة ٢٣ وتتألف من ١٢ برج والجهة المنفذة الشركة العامة للبناء والتعمير ومدة العمل ٦٠٠ يوم بدأت اعتبارا من ١/٧/٢٠١٨.



ويتم الإشراف عليها بنظام المجموعات لتحقيق متطلبات مراقبة وضمان جودة الأعمال المنفذة وفق الدراسة المعتمدة للمشروع ودفتر الشروط الفنية الناظم للأعمال وأخذ العينات اللازمة لإجراء الاختبارات المطلوبة.



الوطن أون لاين