الدبّ السوري هل انقرض في سورية؟

الدبُّ السوري Syrian brown bear وعلمياً Ursus arctos syriacus أحد أشهر الحيوانات التي تحمل إسم سورية علميّاً وعالمياً, وهو قريب الدبّ البني الأوربي, غير أنّه أصغر حجماً بقليل, ويكون حوالي 250 كغ, وطوله من مقدمة الر أس حتى الذيل حوالي 140 سم, وهو الدبُّ الوحيد في العالم بمخالب بيضاء اللون وليست سوداء كبقية الأنواع, ويكون لون فرائه أفتح ومائل حتى إلى الشقار, في المناطق المرتفعة, والمتواجدة منها في حدائق الحيوانات, فتجربتي أعطت حقيقة أنّ الحيوانات الفرائية في الأسر, يتحوّل لون فرائها من الأحمر مثلاً إلى الأشقر, وهذا بسبب طعامها المحدد ربما بنوعين أو ثلاثة, خلافاً لطعامها المتعدد النوعيات في البراري, وهكذا حيوانات قد تأكل أحياناً, بعض الأعشاب أو الثمار المرّة المذاق ولو بكمية قليلة جداً, وهذا غريزياً وتعلماً, فهذا يساهم في سلامتها الصحية وينتشر الدبّ السوري في البقعة الممتدة من الساحل السوري لبناني (كامل الجبال السورية ولبنانية) شمالاً إلى جبال تركيا وشرقاً حتى شمال العراق وشرق إيران, أما تواجده في جبال سورية الساحلية, وصيده فيها, فلذلك حكايا كثيرة, وقد وثقتها بلقاءات تلفزيونية ومنذ التسعينات مع ختايرة الجرود, ممن شاهدوه وممن اصطادوه (توفوا جميعهم), وكانوا يصطادونه بطلقٍ ناري, من مكامن له بجوار الأشجار البرّية المثمرة, وخاصة أشجار المراب البرّي (العرموط) والتي يعشق ثمارها



ولم يكن الدبّ ليهاجم أحداً, وإنّما كان يصرخ ثمّ يفرّ هارباً, لكن دائماً يجب الحذر من دبّة مع جرائها, فشراستها بالدفاع عنهم معروفة حول العالم, وكثيرون منا سمعوا بحكايا الأجداد, عن " دبّ أخذ يقهقع ويرميهم بالحجارة من تحت العرموطة" وغيرها, وآخر رواية عن اصطياد أحدها وسلخه (جلده لم يكن بقيمة كبيرة كجلد رفيقه النمر في المنطقة) كانت جنوب غرب بلدة أبو قبيس (جبال محافظة حماه) بحوالي 20 كم, أما مشاهدة عرازيل له في الجرود, فكانت في الثمانينات, أما حكايا مشاهداته العديدة الأخيرة, فلا أظنّها صحيحة, عدا مقطع الفديو لأنثى مع جرائها في جبل لبنان, رغم أنّنا حاولنا التأكد من صحة إلتقاطه هناك, ولم نحسم الأمر, وكنت قد قمت بجولات بحث عديدة عنه وعن نمرنا السوري, ليلاً ونهاراً, ومنذ سنوات عديدة, وبتقنيات عديدة ومهمة, وفي أبعد الجرود, لكن دون نتيجة, ورغم كلّ ذلك أقول, أنّ دبنا السوري بإعتقادي لم ينقرض في جبالنا الساحلية بعد, وهذا رغم الضربة القاضية التي وجهت إليه وإلى نمرنا السوري في السبعينات, والتي كانت " سمّهم بسمّ "اللانيت" الخطير الشهير, عديم الرائحة والطعم, فقد أخبرني ختايرة الجرود, أنّهم كانوا يضعون سمّ اللانيت في لحم أبقارهم المقتولة من قبل النمور, ويرسلون القطع المسمومة مع شباب القرية, ليوزعوها في مناطق بعيدة متفرقة, وهذا كان للأسف السبب الأساس الذي قضى على النوعين لدينا, وما عاد أهالي الجرود, يسمعون نهدات النمر المدوّية, كل عام في موسم تزاوجها, فكما هو معروف, فرغم أنّ الدبّ هو حيوان عاشب, إلا أنّه يسارع إلى أكل اللحم إذا ما صدفه من فترة لأخرى, الدبُّ لا يكشف نفسه ببساطة كالنمر بنهداته, وإنّما يتخفى ويتوارى, وقد يعمّر إلى 30 عام أو أكثر, ولدينا مناطق غابات كبيرة في الشمال الغربي لسورية (رغم أنّها صنوبرية بالغالب, وأشجارها المثمرة البرّية قليلة), وهذه قراها قليلة ولم يعمل بها سمّ اللانيت كجرودنا الأخرى, فهذه معطيات تبقي الأمل باقٍ بإيجاده هناك, وللعلم, فتشابه الدبّ والخنزير البرّي عن بعد وأثناء سيرهما, يخلق مغالطات كثيرة عن مشاهداته, وواجهتنا العديد منها, وأمر مدعوساته على الوحل أو الثلج, فيها مغالطات هي الأخرى, فطبعة قدم الدبّ تشبه كثيراً طبعة قدم الغرير المنتشر لدينا, ذو الأظافر الطويلة هو الآخر, لكن تفريقهما يكون بحجم الطبعة, والتي تكون بطول كفّ الإنسان أو أكثر, بحالة الدبّ, وعند تعقبك لآثار الدبّ, حاول إيجاد عرزال له, وخاصة في المناطق المرتفعة (الكهوف والأجواق, شبه منعدمة هناك, فتجويفات القمم تكون بشكل هوّات, أي مغاور بئرية, وليس مغاور أفقية كما في السفوح قليلة الإرتفاع), وعرزال الدبّ يكون بشكل تخت مصنوع من أغصان كبيرة نسبياً, مرتبة فوق رفّ صخري صغير (حديجة), أو على تشعّب جذع شجرة قويّة, وهذا يستعمله الدبّ لإستراحته ومنامته في منطقتنا, إذ أنّه وعبر السنوات كان ملجأً لدبّنا وصغاره من المفترسين, وخاصة نمرنا الجبلي, وكذلك تعقب بقايا أكلٍ لثمار العرموط, مع تكسير لأغصان على الشجرة, وبالتأكيد تعقب طبعات مداعس قدم الدبّ, وخاصة على ثلوج آخر الشتاء, فدبّنا ينام نوماً شتوياً في القمم العالية, وقد يكون هذا داخل كومةٍ كثيفة من الحطب صنعها لهذا الغرض, وقد تكون هذه الكومة داخل تكهف صخري إن وجد, وبالتأكيد لدينا خطط مستقبلية لحسم أمر تواجده هو ونمرنا, بتقنيات متعددة, منها كمرات الرصد المثبّتة .



الباحث إياد السليم