الداخلية تصدر توضيحاً بخصوص ما يشاع عن توقيف شخص مصاب بفيروس كورونا

أصدرت وزارة الداخلية توضيحا هاما جاء فيه:



تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن هروب شخص مصاب بفيروس كورونا من بلدة رأس المعرة إلى حي عش الورور بدمشق وقيامه بنشر العدوى بين سكان الحي من خلال "البصق" بخزانات المياه أو ممارسة الجنس مع عدة نساء.تؤكد وزارة الداخلية أن هذا الخبر كاذب و عار عن الصحة نهائيا ، ولم يتم توقيف اي شخص مصاب بفيروس كورونا من اي جهة .



تهيب وزارة الداخلية بصفحات التواصل الاجتماعي اعتماد الأخبار من مصادرها الموثوقة ، وعدم تداول الاخبار المتعلقة بفيروس كورونا الا بعد التاكد منها من مصادرها الرسميه .