الداخلية تجري حركة تنقلات في محافظة الرقة

أصدرت وزارة الداخلية السورية جدول تنقلات لضباط من عدة رتب، إلى محافظة الرقة في خطوة لإعادة الحياة إليها.



وضمّ الجدول 12ضابطا، تم نقلهم من عدة مراكز تابعة لوزارة الداخلية، على أن ينفذ الأمر اعتبارا من الخميس 17 /10/ 2019.





حيث تم نقل العقيد سهيل عودة، من قسم شرطة الحسكة فرع التدريب والعمليات، إلى مدير منطقة الثورة في محافظة الرقة.



والمقدم المقداد محمود إلى رئيس مركز الأمن الجنائي في الثورة، والمقدم ياسر محمد من قسم شرطة الانضباط في دير الزور إلى مدير ناحية الجرنية في محافظة الرقة، والمقدم سليم التبان من قسم شرطة الشاغور في دمشق إلى مدير ناحية عين عيسى في الرقة، والرائد رامي ضوا من فرع النجدة في ريف دمشق إلى مدير ناحية المنصورة في الرقة، والرائد أحمد المحمد من فرع النجدة في اللاذقية إلى ضابط بمنطقة الثورة في الرقة،





والنقيب هاني عبد السلام من فرع المرور في اللاذقية إلى رئيس مركز شرطة الطرق العامة في الثورة بمحافظة الرقة، والنقيب ثامر علوان من فرع النجدة بدرعا إلى قائد سرية بوحدة حفظ النظام في الرقة، والنقيب حسام حسن من وحدة حفظ النظام بحماة إلى قائد فصيلة في وحدة حفظ النظام بالرقة، والملازم أول مضر سعيد من فرع المرور في القنيطرة إلى ضابط بمركز شرطة الطرق العامة بالثورة في الرقة، والملازم أول علاء زرقا من قسم شرطة الصالحية في دمشق إلى ضابط في مركز الأمن الجنائي في الثورة، والملازم أول محسن اليوسف من وحدة حفظ النظام في القنيطرة إلى قائد فصيلة في وحدة حفظ النظام في محافظة الرقة.