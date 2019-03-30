الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق

أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن رئيس المديرية العامة لمكافحة التطرف في الوزارة أوليغ إيلينيخ قوله خلال افتتاح المؤتمر الدولي العلمي والعملي الثاني في جامعة “ف.يا.كيكوتيا” التابعة للوزارة إن متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي يضعون خططا لتكوين شبكة إرهابية عالمية وخلايا نائمة بهدف اظهار القدرة على تنفيذ هجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم.



وأشار إلى أن هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي الاستراتيجية في سورية والعراق أدت إلى تحول اهتمامه إلى أراض أخرى مثل كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأرمينيا.



وكان نائب وزير الدفاع الروسي الجنرال ألكسندر فومين أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي الذي سيعقد في نيسان القادم سيبحث هزيمة الإرهابيين في سورية وسيركز أيضا على “تقييم تهديدات انتقال الإرهابيين” إلى بلدان افريقيا وآسيا.