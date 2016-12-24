الداخلية التونسي: 800 إرهابي عادوا إلى البلاد بعد مشاركتهم بالقتال في دول أخرى

كشف وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب عن أن 800 ارهابي تونسي عادوا إلى بلادهم بعد أن شاركوا في القتال في العديد من الدول الأخرى.



ونقلت وسائل اعلام عن المجدوب قوله في جلسة مساءلة في مجلس النواب التونسي إن “مصالح الأمن التونسية لديها المعطيات الكاملة التي تخص 800 شخص عادوا من ساحات القتال” مشيرا إلى أن بعضهم “لا تتوفر بشأنهم معطيات كافية”.



وكانت السلطات التونسية أكدت أن أكثر من خمسة آلاف تونسى انضموا إلى تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية فى سورية والعراق.



ولفت المجدوب إلى أن أجهزة الأمن التونسية تعمل كل جهدها لتوفير المعلومات بشأن هؤلاء العائدين ومراقبتهم رافضا كشف هذه المعلومات أمام الرأي العام “كونها تتعلق بمجهود أجهزة أمنية”.



وأقر المجدوب بوجود ضعف في المنظومة الاستخباراتية التونسية بخصوص الاختراقات الخارجية موضحا أن “تونس ليس لها منظومة استخباراتية خارجية ولا تتوفر لديها إمكانيات وتجهيزات وموارد بشرية تمكنها من التوصل إلى المعلومات بالسرعة المطلوبة إضافة إلى غياب إطار قانوني ينظم العمل الاستخباراتي”.



وكان وزير الداخلية التونسي أكد في تصريحات سابقة له أن التعامل مع الارهابيين العائدين من بؤر التوتر سيتم بشكل عدلي وقانوني مع رفع الأمر إلى القضاء في حال إثبات تورطهم وانتمائهم لتنظيمات إرهابية.

وكالات