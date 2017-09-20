الخلافات تضرب العائلة الحاكمة في مشيخة قطر

تصاعدت حدة الخلافات الداخلية بين أعضاء الأسرة الحاكمة في مشيخة قطر على خلفية الأزمة الحالية بينها وبين عدد من مشيخات وممالك الخليج منذ أكثر من 3 أشهر.

وذكرت وسائل إعلام أن الأزمة بين مشيخة قطر من جهة وأنظمة كل من السعودية والبحرين والامارات من جهة ثانية أخذت بعدا جديدا تمثل في استقطاب داخلي بعد دعوة أحد أعضاء العائلة القطرية الحاكمة هو عبد الله بن علي إلى عقد اجتماع لـ “عقلاء” الأسرة الحاكمة وأعيان البلاد وذلك لما اسماه “لتصحيح الأوضاع في البلاد” ومناقشة الازمة بين قطر وجاراتها.