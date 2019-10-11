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الخل الأبيض.. استخدامات قد "لا تخطر على البال"

يعد الخل الأبيض من العناصر التي لا غنى عنها في المطبخ، بسبب استعمالاته الكثيرة والمفيدة، كما أنه واحدا من المواد ذات الاستخدامات المزدوجة، التي قد لا تخطر على بال كثيرين.


فالخل الأبيض يتكون بشكل أساسي منحمض الخليك، ويعتبر من أقدم المنتجات المعروفة منذ آلاف السنين، وهو أفضل أنواع الخل على الإطلاق وأكثرها نقاوة.

 

وأثبتت الدراسات الحديثة الكثير من الفوائد الصحية للخل بكافة أنواعه، مثل الخل الأبيض وخل التفاح وخل التمر وخل العنب الأحمر وخل العنب الأبيض وخل جوز الهند وخل الأرز وغيرها.


وللخل الأبيض فوائد عدة ومهمة، فهو يعد مطهرا رائعا، إذ يمكن استخدامه في تنظيف الأواني والأسطح والمكاتب والأرضيات وتطهيرها والقضاء على الروائح الكريهة والجراثيم.


كما أن الخلل الأبيض يعد عنصرا فعالا في إزالة البقع من الملابس، مثل بقع الحبر والعرق والعلكة والشمع، كما يساعد في التخلص من رائحة الصرف الصحي والدخان والتبغ.


وفي المطبخ، يمكن للخل أن يقوم بدور هام، مثل قتل الميكروبات في الخضراوات والفواكه الطازجة عند غسلها بالماء المضاف إليه الخل.


كما أنه يزيل الترسبات الجيرية عن الأواني، ويعمل على تلميع الأواني الفضية والنحاسية، ويساعد في التخلص من الحشرات المزعجة، مثل النمل.


وتطرد رائحة الخل الأبيض النفاذة القطط والكلاب، كما أنه يساهم في تخفيف ألم لدغات الحشرات، ويمنع تهيج الجلد ويساعد في علاج الطفح الجلدي.

 

 


سكاي نيوز