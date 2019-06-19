الخطوط السعودية ترفض نقل الحجاج من إيران

أكد نائب المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية "ايران اير" عن بدء تسيير الرحلات الى الديار المقدسة بدءا من 8 تموز المقبل، وأن الخطوط الجوية السعودية أحجمت عن المشاركة بنقل الحجاج من ايران.



واوضح الكابتن حسن قاسمي لوكالة "فارس"، أن 86 الفا و 550 حاجا من ايران سيتوجهون للديار المقدسة هذا العام، فيما الخطوط السعودية اعلنت عن عدم المشاركة بنقلهم خلافا للسنوات الماضية، حيث كانت تشارك بنسبة 50 بالمئة من عمليات النقل.



من جهة ثانية أكد الكابتن قاسمي أنه لن تكون أية مشاكل في تزود طائرات إيران اير بالوقود في المطارات السعودية، لافتا إلى أن عمليات نقل الحجيج ستتم عبر طائرات من طراز إيرباص من عدة مدن ايرانية.



المصدر : العالم