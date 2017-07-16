الخطوط الحديدية تطلق أول قطار شحن من مرفأ طرطوس إلى حمص

قال مدير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور نجيب فارس إنه “تم إطلاق أول قطار شحن على متنه 1500 طن من الحبوب، من مرفأ طرطوس إلى صومعة شنشار بحمص”.وأوضح فارس، بحسب “سانا” أنه “تم نقل مادة الفيول بواسطة قطارات وعربات المؤسسة من مصفاة حمص إلى معمل إسمنت طرطوس”.

وبيّن فارس أنه “تم تدشين “قطارات النصر” على محور حلب الأنصاري جبرين، والتفريعة السككية إلى صوامع الحبوب في شنشار بحمص بطول 935 متراً، التي تم إنجازها بكوادر المؤسسة”.

ولفت فارس إلى أن “المؤسسة تقوم حالياً بإجراء الصيانات اللازمة للقطارات والعربات في ورشاتها بمستودع قاطرات حلب، بعد أن تم تجهيزه بالمعدات اللازمة والقطع التبديلية”.

وأضاف فارس أن “عدد الأدوات المحركة والمتحركة والعاملة على محور اللاذقية طرطوس حمص ومحور حلب جبرين وصل الى نحو 40 قاطرة ذات استطاعات مختلفة”.

وبيّن فارس أن “48 عربة ركاب درجة أولى تعمل بشكل طبيعي، وسياحة وثلاث مجموعات قطار ترين سيت، سعة كل منها 283 راكباً، إضافة الى 1730 شاحنة بمختلف فئاتها بمختلف البضائع والمحروقات”.

وتابع فارس “تعمل المؤسسة على تنفيذ خططها في مجال نقل البضائع على محور حمص طرطوس اللاذقية، حيث بلغت كمية البضائع المنقولة من بداية العام الجاري وحتى تاريخ 10 حزيران أكثر من 208 آلاف طن”.

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية سيّرت قطار ركاب من طرطوس إلى اللاذقية، إضافة إلى قطار ركاب على محور حلب وجبرين حلب.

و بلغ عدد المسافرين على متن الخطوط الحديدية السورية منذ بداية العام الجاري وحتى حزيران، نحو 248 ألف راكب”.

يذكر أن المؤسسة نفذت عمليات إصلاح، وإعادة تأهيل لعدد من الخطوط الحديدية، الأمر الذي ساهم في عودة قطارات الشحن على محور اللاذقية – طرطوس – حمص، بعد توقف دام قرابة الخمسة أعوام جراء الحرب في سوريا.