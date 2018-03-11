الخطوط الجوية القطرية: خسائرنا باهظة

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن الشركة ستخسر كثيرا العام الجاري بسبب الأزمة السياسية حول قطر، الأمر الذي دفع الشركة إلى تغيير وإلغاء عدد من رحلاتها الجوية.

وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، قطعت في يونيو الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وتوقفت عن أي تواصل معها بعد أن اتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية. وفيما بعد انضم عدد من الدول الأخرى إلى هذا القرار أيضاً. وحظرت هذه الدول للطائرات التابعة للخطوط الجوية القطرية عبور أجوائها والقيام برحلات جوية إليها.