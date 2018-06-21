الخبير العسكري فان كوين لفصائل درعا: ويحكم مما ينتظركم !!

تحت عنوان سارعوا بطلب السماح من الأسد كتب الخبير العسكري الهولندي فان كوين مقال في صحيفة باغ قائلاً:إنه لمن الغباء وقلة الحنكة السياسة ما تفعله المعارضة السورية بفصائلها العسكرية في الجنوب.



يبدو أنهم يريدون الخسارة عسكريا وسياسياً أيضا, فمن يرى كل تلك الحشود العسكرية من حيث الكم والنوع يعلم جيداً ان الأسد ذاهب الى ابعد من تحرير الجنوب السوري بالكامل.



مستطردا.. لا استغرب أن أرى هجوماً صاروخياً على قاعدة التثبيت العسكرية الأمريكية في التنف نظراً لقوة الحشد العسكري السوري الى تللك المناطق.

وقال كوين لقد شاهدت مواد فلمية كثيرة واردة من الجنوب السوري لنوعية الأسلحة المرسلة لمعركة الجنوب, الأروغان وشمس الراجمة الحارقة ومنظومة جولان 1000 فائقة التدمير إضافة إلى قنابل الكاب 1500 الروسية وطائرات السو المتطورة وارتال من دبابات تي تسعون, وعدد هائل من مدفعية 130 مم والاف الجنود من المشاة ان كل ذلك يعني الحسم الميداني الكامل بالعرف العسكري.



وقال كوين إنى لأرى إنه لمن الحكمة والعقل أن تسارع فصائل الجنوب إلى صلح كبير مع الحكومة السورية, وكسب بعض الأوراق التفاوضية.فذلك أفضل بكثير من خسارة كل شي خصوصا أن الأسد يصغي ويسامح إلى من يترك السلاح, أي أنه منفتح أي حوار سوري _ سوري هذا ماأثبتته التجارب والأيام.



ترجمة ثناء خضور وكمال خير بك