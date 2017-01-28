الخبراء الروس يفككون ألغاما زرعها الإرهابيون في 58 مبنى و15 كم في أحياء حلب الشرقية

طهر خبراء تفكيك الألغام والمتفجرات الروس المزيد من الهكتارات في مدينة حلب من الألغام التي زرعها الإرهابيون في الأحياء الشرقية قبل إخراجهم منها.



وأفاد مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان له اليوم بأن “خبراء إزالة الألغام الروس مستمرون في إزالة الألغام والمتفجرات التي زرعها الإرهابيون في المباني والشوارع والمراكز الاجتماعية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب”.



وأشار المركز في بيانه إلى أن خبراء إزالة الألغام الروس “تمكنوا خلال الساعات الـ 24 الماضية من إزالة الألغام من 58 مبنى و15 كم من الشوارع في الأحياء الشرقية”.



وأعلن مركز التنسيق الروسي أمس الأول عن تطهير خبراء تفكيك الألغام والمتفجرات الروس خلال 24 ساعة 63 منزلا سكنيا و6 مساجد في الأحياء الشرقية من مدينة حلب وتفكيك 406 من العبوات الناسفة منها 384 قنبلة يدوية الصنع”.



ولفت مركز التنسيق الروسي إلى تقديم مساعدات إنسانية لأكثر من 4300 مدني من سكان أحياء الصاخور والميرديان والخالدية والشيخ مقصود وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية”.



وتعمل روسيا على دعم الجهود الحكومية في تقديم المساعدات الإنسانية للأهالي من أجل العودة إلى منازلهم التي هجرهم منها الإرهابيون وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الأحياء الشرقية.

سانا