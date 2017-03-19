الخبراء الروس يباشرون بإزالة الألغام من تدمر

بدأ خبراء روس أمس عملهم بإزالة الألغام من مدينة تدمر التي استعادها الجيش العربي السوري من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي ليعثروا في أول يوم عمل لهم على أكثر من 120 عبوة ناسفة ومستودعين للذخيرة.

وكان الجيش وبمساعدة القوى الحليفة والرديفة قد تمكن من استعادة السيطرة على مدينة تدمر في مطلع الشهر الجاري للمرة الثانية خلال قرابة عام. وسيطر التنظيم المتشدد على المدينة المدرجة على قائمة اليونسكو للمواقع الأثرية مرتين الأولى في أيار 2015 ثم استعادها الجيش في آذار الماضي، لكن التنظيم سيطر عليها مجدداً في كانون الأول الماضي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أمس وفقاً لما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» بأن خبراء متفجرات روس عثروا في مستهل عملهم بإزالة الألغام السبت، على أكثر من 120 عبوة ناسفة ومستودعين للذخيرة.

وأضافت الوزارة: إن المجموعة العاملة في تدمر تضم أكثر من 150 خبيراً من مفرزة إزالة الألغام و17 آلية خاصة، إضافة إلى الكلاب المدربة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها خبراء روس بإزالة الألغام من مدينة تدمر الأثرية، إذ تمت العملية الأولى في المدينة مطلع نيسان 2016 بعد تحريرها من تنظيم داعش.

من جانبها نقلت وكالة أنباء «أ. ش. أ» عن قائد كتيبة إزالة الألغام الكولونيل فاليري أوفديينكو أن خبراء المتفجرات يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على البنية التحتية، بما في ذلك الجزء التاريخي للمدينة، لافتاً إلى أن العملية قد تستغرق شهراً أو شهراً ونصف الشهر.

وكالات