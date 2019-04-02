الخبر بـ150 ليرة و التحقيق بـ4000 ليرة…إليكم قائمة تعويضات و أجور الإعلام السوري الجديدة!!

أصدر وزير الإعلام قراراً جديداً حدد بموجبه سقف تعويضات الاستكتاب التي سيتقاضاها الإعلاميون ومن يساهم بشكل مباشر في إنجاز العمل الإعلامي والعاملين في وزارة الإعلام وكافة مديريات الإدارة المركزية ومديريات الإعلام في المحافظات.



ووفقا للقرار الجديد ، فقد تضمنت المادة الثانية من القرار أسماء مواد الاستكتاب ومقدار التعويض عليها بالليرة السورية وجاءت كما يلي:«الخبر 45-150 ليرة، الخبر الميداني “مراسل” 375-750، تقرير 75-300، تقرير ميداني 525-3750، تقرير رصد الإعلام الخارجي 2000-3000»، في حين منحت تقارير الاطلاع ورصد التواصل وتقرير رصد المكتب الصحفي والاعلام الالكتروني ورصد وكالات و الرصد العبري والتركي وتقرير الإعلام المحلي مبلغ يتراوح بين 1000-1500 ليرة سورية.



أما النشرة السياسية اليومية 2000 ليرة، الدراسة أو البحث “دراسات وبحوث أكاديمية” 12000- 25000، الترجمة 4 ليرة للكلمة الواحدة، الافتتاحية 6000-10000، مقالة 2000-4000، دراسة – تحليل 3000-5000، تحقيق ميداني 4000-7500، لقاء صحفي 2250-5000، حديث صحفي 4000-7500، كاريكاتور “مادة إعلامية مستقلة” 2250-4500، الموتيف غير منقول 300-450، الصورة الصحفية غير المنقولة 225-750، معالجة الصورة الفوتوغرافية الكترونياً 45-150، الصورة الفوتوغرافية المميزة “لقطة” 1000-1500، المادة المصورة فيديو غير المنقولة 1000-2000، مونتاج المادة المصورة فيديو 1000-150، تنفيذ الترجمة للمادة المصورة صوت وكتابة 500-1000، إخراج النشرة السياسية اليومية 700-1500، ترجمة لقاء رسمي واحد شفهياً 1000-1500، تعويض مرافقة وفد ضمن دمشق 1500 لليوم الواحد كحد أقصى، مرافقة وفد خارج مدينة “دمشق” 4000-6000 ليرة لليوم الواحد كحد أقصى، فني نشر 150 للمادة الواحدة، تدقيق لغوي 200-400 للمادة الواحدة، تعويض إشراف إعلامي رئيس فترة 5000، تعويض أرشفة الوثائق 10-15 ليرة لكل وثيقة.



كما حدد القرار تعويضات معتمد الاستكتاب 40 ألف ليرة سورية، إشراف (مدير مديرية في الإدارة المركزية ومديريات الإعلام في المحافظات) 40 ألف ليرة سورية تعويض رئيس تحرير أو مدير المديرية المشمولة بالاستكتاب 75 ألف، تعويض مدير التحرير 55 ألف، تعويض رئيس تحرير موقع 50 ألف، تعويض رئيس دائرة -رئيس تحرير فترة 45 ألف، مدير صفحة تواصل 40-60 ألف، رئيس لجنة الاستكتاب 60- 80 ألف، عضو لجنة الاستكتاب”إداري -مالي-قانوني 50 -70 ألف، تعويض مناوبة 1000-1500 ليرة لليوم الواحد.



في حين تركت للجنة الاستكتاب تقرير قيمة التعويض الذي سيمنح لكل من دعم فني وصيانة هندسية، وتعويض إشراف إداري “مدير”، وتعويض إشراف قانوني “مدير” إضافة الى الخدمات الإدارية والمالية والأرشفة الإدارية.



القرار في مادته الرابعة قضى بتشكيل لجنة الاستكتاب برئاسة معاون وزير الاعلام وعضوية كل من مدير الشؤون الإدارية والقانونية ومدير مكتب الوزير ومحاسب الإدارة المركزية ، وحدد مهامهم في، دراسة مقترحات تعويضات الاستكتاب المقدمة من المديريات واقتراح المناسب وفقا لأحكام هذا القرار وتحديد فئات العاملين الذين يساهمون بشكل مباشر في في إنجاز العمل الإعلامي بشكل مباشر أو غير مباشر في إنجاز العمل الإعلامي إضافة لاقتراح الأسس والمعايير الناظمة وسقوف تعويض الاستكتاب وتصدر بقرار من وزير الاعلام، في حين حددت المادة الخامسة منه حجم العمل الشهري المطلوب من العاملين المستحقين للتعويض بقرار من السيد الوزير بناء على اقتراح لجنة الاستكتاب بحيث يستحق العاملون تعويض الاستكتاب عن العمل الزائد عن حجم العمل الشهري المطلوب.



وبين القرار في مادته السادسة مجموعة من المواد التي لاتخضع لحجم العمل المنصوص عنه في هذا القرار “الندوات وورشات العمل والنشرات والبروشورات والحملات الإعلامية والوقفات التضامنية.ورغم قلة تلك الأجور قياساً بأجور الإعلاميين خارج “سوريا”، إلا أن المراكز الإعلامية لا تمنحها وغالباً ما يتم توزيع الكتل المالية بناء على مبدأ “المشايلة” وضمن سقوف محددة لا يصل إليها إلا كل ذو حظ عظيم.





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