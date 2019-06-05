الخامنئي: “صفقة القرن” خيانة للأمة الإسلامية ولن تتحقق أبدا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم للأمة الإسلامية لافتا إلى أن الخطة الأمريكية المسماة “صفقة القرن” تعتبر خيانة للأمة الإسلامية ولن تتحقق أبدا.



وقال الخامنئي خلال خطبة صلاة عيد الفطر اليوم في العاصمة طهران إن “زعماء بعض الدول الإسلامية يمهدون الأرضية لتطبيق صفقة القرن وهي خيانة تستدعي الانتباه”.



حضر خطبة الصلاة كبار المسؤولين الايرانيين وسفير سورية لدى طهران الدكتور عدنان محمود وحشد من الإيرانيين.



