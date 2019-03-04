الخامنئي: على الحكومة الإيرانية عدم انتظار أوروبا

دعا قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أعضاء الحكومة الإيرانية إلى عدم انتظار حزمة المقترحات الأوروبية بخصوص المعاملات الاقتصادية مع إيران والمضي قدما في العمل بما يخدم مصالح الشعب الإيراني.



ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن الخامنئي قوله في توصيات نشرها مكتبه تحت عنوان “لا تضيعوا الوقت في انتظار أوروبا”: إن “هناك ضرورة للتحرك دون انتظار هذه الحزمة من المقترحات لأن أوروبا مجبرة على تقديمها ولكن يتوجب على الحكومة عدم التعويل عليها وعدم وضعها كأساس في قضايا البلاد” موصيا الحكومة بالمضي قدما في تطوير اقتصاد البلاد ضمن القدرات الحالية وعدم ربط هذه المسيرة بمسائل خارج سيطرة إيران.



وانتقد الخامنئي السياسات الأوروبية مشيرا إلى ازدواجية الغرب ومطالبته بالحذر في التعامل مع إيران.



ولفت الخامنئي إلى تاريخ أوروبا وسياساتها اليوم داعيا الحكومة الإيرانية إلى ضرورة العمل باستقلالية مع حفظ علاقات إيران الدبلوماسية مع الشرق والغرب ضمن سياسة تهدف إلى خدمة مصالح الشعب الإيراني.