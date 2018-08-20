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الخامنئي: إشعال الحروب ضد المسلمين جزء أساسي من السياسة الأمريكية

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن إشعال الحروب ضد المسلمين وبث الفرقة والفتنة بينهم جزء أساسي من السياسة الأمريكية.

وقال الخامنئي خلال نداء وجهه اليوم إلى حجاج بيت الله الحرام في يوم عرفة: إن “أعداء الإسلام كانوا وما زالوا يعملون على سياسة إضرام الاقتتال بين المسلمين” مشددا على ضرورة اليقظة من أجل إحباط هذه السياسة الهدامة.

وشدد الخامنئي على أن الحج رمز للوحدة الإسلامية ومؤشر على بناء الأمة داعيا المسلمين إلى استغلال فرصة الحج للتحلي بالوحدة واليقظة.


وبدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم بالصعود إلى جبل عرفات في مكة المكرمة لقضاء الركن الأعظم في الحج.

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