الخارجية الكازخستانية: هناك خطط لعقد قمة "أستانا" بشأن الملف السوري في نهاية الشهر الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم السبت، أنه يجري النظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا في نهاية الشهر الجاري، وقد يتم عقدها في الشهر القادم.



وقال وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي، للصحفيين: " نحافظ على هذه الخطط، نخطط (عقد القمة) في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ولا أعلم الآن، قد يتم تأجيلها".



هذا و اعلن مدير قسم آسيا وافريقيا في خارجية كازاخستان، موكاش سيريكولي، في وقت سابق، ان قمة الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول سوريا (روسيا ، تركيا ، إيران) ستعقد في سبتمبر، مشيرا الى أن جولة أو جولتين من المحادثات ستجري في نور سلطان حتى نهاية العام.



وفي وقت سابق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية الخاصة بسوريا. اتخذ قرار إنشاء هذه الهيئة في كانون الثاني/ يناير 2018 في سوتشي في مؤتمر الحوار الوطني السوري.



وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف وأستانا (نور سلطان حاليا)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.