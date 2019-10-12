من شرقيّ الفرات إلى إدلب: الفوضى «الجهادية» تدقّ الباب
القوات التركية والفصائل الموالية لها يحتلون 4 قرى شمال الحسكة والرقة
الأمم المتحدة تعلن نزوح نحو 100 ألف شخص إثر العملية العسكرية التركية شمال سوريا
البنتاغون: تعرض قوات أمريكية في شمال سوريا لنيران مدفعية من مواقع تركية
انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سجن يضم المئات من تنظيم "داعش" في الحسكة
واشنطن تلوّح بعقوبات «شديدة جداً» على تركيا ..وإردوغان: لن نتراجع مهما كلّف الأمر
وفد عسكري روسي يصل إلى القامشلي في سوريا
وقوع انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية في منطقة عين العرب السورية
غارات روسية توقف أرتال لـ"جبهة النصرة" و"التركستاني" غربي حماة
الجيش يقضي على دواعش بعد اكتشاف مقرهم شرق تدمر
ارتقاء شخص وإصابة 5 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في القامشلي
بوتين يحذر من خطر عودة انتشار إرهابيي (داعش) جراء العدوان التركي على الأراضي السورية
تطورات الساعات الماضية للعملية العسكرية التركية شرق الفرات
حول مشروع مشفى سلحب الشيوعي المؤمن
النظام التركي يواصل عدوانه على الأراضي السورية .. 5 شهداء و9 جرحى في رأس العين

الخارجية الكازخستانية: هناك خطط لعقد قمة "أستانا" بشأن الملف السوري في نهاية الشهر الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم السبت، أنه يجري النظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا في نهاية الشهر الجاري، وقد يتم عقدها في الشهر القادم.


وقال وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي، للصحفيين: " نحافظ على هذه الخطط، نخطط (عقد القمة) في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، ولا أعلم الآن، قد يتم تأجيلها".


هذا و اعلن مدير قسم آسيا وافريقيا في خارجية كازاخستان، موكاش سيريكولي، في وقت سابق، ان قمة الدول الضامنة لمحادثات أستانا حول سوريا (روسيا ، تركيا ، إيران) ستعقد في سبتمبر، مشيرا الى أن جولة أو جولتين من المحادثات ستجري في نور سلطان حتى نهاية العام.


وفي وقت سابق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية الخاصة بسوريا. اتخذ قرار إنشاء هذه الهيئة في كانون الثاني/ يناير 2018 في سوتشي في مؤتمر الحوار الوطني السوري.


وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، عبر منصتي جنيف وأستانا (نور سلطان حاليا)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في كانون الثاني/يناير عام 2018 في سوتشي، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.