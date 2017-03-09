الخارجية الكازاخية: ننتظر تأكيد مواعيد الاجتماع المقبل حول سورية في أستانا

أعلن رئيس دائرة الصحافة التابعة لوزارة الخارجية في كازاخستان أنور جاينوكوف اليوم أن بلاده تنتظر البيانات النهائية من الدول المشاركة حول توقيت ومستوى الاجتماع المقبل في استانا حول تسوية الازمة في سورية.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن جاينوكوف قوله للصحفيين: “نحن ننتظر التأكيدات النهائية لجميع الدول المشاركة بالنسبة للتوقيت وبيانات مستوى المشاركة”.



وكان وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف اعلن الاثنين الماضي ان الموعد المبدئي لاجتماع أستانا المقبل حول سورية لا يزال محددا في الـ 14 والـ 15 من اذار الجاري.



يشار إلى أن العاصمة الكازاخية أستانا استضافت اجتماعين حول الأزمة في سورية عقد الأول يومي الـ 23 والـ 24 من كانون الثاني الماضي وصدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وشدد الاجتماع الثاني الذي عقد في الـ 16 من الشهر الماضي على تثبيت وقف الأعمال القتالية في سورية.

وكالات