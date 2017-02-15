الخارجية الكازاخستانية: تأجيل اجتماع أستانا إلى يوم غد الخميس

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم تأجيل اجتماع أستانا بشأن تسوية الأزمة في سورية إلى يوم غد الخميس.



ونقلت وكالة الأنباء الكازاخستانية عن الوزارة قولها على صفحتها على تويتر : إن “افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لعملية أستانا بشأن سورية تأجل إلى الـ 16 من شباط الجاري” مشيرة إلى أن تأجيل الاجتماع يعود “لأسباب تقنية”.



وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف أعلن أمس أن الاجتماع الذي كان مقررا يومي الـ 15 والـ 16من الشهر الجاري سيبحث آلية مراقبة نظام وقف الأعمال القتالية.



يشار إلى أن الاجتماع الأول في أستانا حول تسوية الأزمة في سورية الذي جرى في الـ 23 والـ 24 من الشهر الماضي أكد في بيانه الختامي الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وشدد على تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية والإصرار على محاربة الإرهاب.

وكالات