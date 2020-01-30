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الخارجية السورية: ندين بشدة “صفقة القرن” ونجدد وقوفنا مع كفاح الشعب الفلسطيني

أكدت وزارة الخارجية السورية رفضها المطلق لـ “صفقة القرن” الأمريكية للشرق الأوسط، مطالبة المجتمع الدولي بإدانتها.


وقال مصدر في وزارة الخارجية السوري الإربعاء 29/1/2020 إن دمشق تدين بشدة “صفقة القرن” التي تمثل “وصفة للاستسلام لكيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب”.


وأضاف المصدر للوكالة أن “الخطة الأمريكية الأخيرة أوضحت مجدداً التحالف العضوي بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في عدائه المستحكم للأمة العربية وقضاياها وأن السياسة الأمريكية في المنطقة تهدف أولاً وأخيراً إلى خدمة إسرائيل ومخططاتها التوسعية على حساب الحقوق والمصالح العربية”.

وأكد المصدر مطالبات سورية للمجتمع الدولي “بإدانة هذا الازدراء الأمريكي للشرعية الدولية والتأكيد على قراراتها وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

ويأتي موقف دمشق في ظل غياب أي موقف عربي داعم لها تجاه “الصفقة” باستثناء العراق والحزب الشيوعي الأردني اللذان أعلنا رفضهما للصفة، بالمقابل قامت بعض الدول العربية بدعمها علناً كالإمارات والبحرين وعمان الذين حضر سفراء بلادهم الإعلان مع الرئيس الأمريكي بواشنطن في حين أعلنت قطر دعمها للخطة ببيان رسمي بحجة أنها تدعم “السلام”.