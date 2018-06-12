الخارجية السورية توجه رسالة احتجاج للامم المتحدة على قيام طيران التحالف بقصف منازل السوريين

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة لأمين عام الامم المتحدة ورئيس مجلس الامن حول قيام الطيران الحربي للتحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده واشنطن بقصف منازل المدنيين في تل الشاير بريف الحسكة ما ادى لاستشهاد 12 مدنيا من عائلة واحدة وارتكابه جريمة بحق المدنيين الابرياء في احد مخيمات اللاجئين العراقيين بقرية خويبيرة جنوب شرق الشدادي



● أصبح الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا التحالف واضحا بقباحة أمام كل شعوب العالم وسقطت كل الأقنعة التي حاول من خلالها التستر على كل هجمات الطيران التي يشنها دون أي مبرر على المدنيين الأبرياء من لاجئين ونساء وأطفال يهربون من ممارسات إرهاب داعش لتواجههم الطائرات الأمريكية بكل وحشية وقساوة



● استمرار هذا التحالف بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب السوري واستمراره بدعم الإرهاب واستخدامه الإرهابيين والميليشيات الانفصالية لتحقيق اغراضه انما يبرز تراخي الأمم المتحدة ومجلس الامن في إعمال القانون الدولي ومبادئ الميثاق ووضع حد لممارسات هذا التحالف ومخططاته العدوانية التي تستهدف سيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية وتسعى لإطالة أمد الأزمة فيها



● سورية تطالب مجلس الأمن مجددا بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإدانة هذه المجازر والتحرك الفوري لوقفها ومنع تكرارها وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأمريكية والأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية ومنعها من تنفيذ مخططاتها