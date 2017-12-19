الخارجية السورية: تدين الفيتو الأمريكي ضد القرار الأممي حول القدس

أدانت الخارجية السورية، اليوم الثلاثاء، استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار حول وضع القدس.





وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية إن "الجمهورية العربية السورية تدين بشدة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو بمجلس الأمن ضد مشروع القرار حول وضع القدس".





واعتبرت الخارجية السورية أن الموقف الأمريكي هذا "جاء ليؤكد مجددا استهتار الولايات المتحدة بالقوانين الدولية وانتهاكها الفاضح لقرارات مجلس الأمن وكل المحافل الدولية حول الوضع القانوني لمدينة القدس وهي بمثل هذه المواقف تضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية وتدوس على قراراتها كما اعتادت على ذلك مرارا في مختلف القضايا التي تمس الأمن والسلم الدوليين".









وأضافت الخارجية أن الولايات المتحدة "تساهم في خلق التوترات في عالمنا بهدف فرض هيمنتها وغطرستها الأمر الذي يؤكد أكثر من أي وقت مضى ضرورة صياغة نظام عالمي جديد لوضع حد لهذه السياسات المتهورة للإدارات الأمريكية المتعاقبة".





كما اعتبرت دمشق أن الفيتو الأمريكي يؤكد دعم واشنطن "اللامحدود" لإسرائيل، التي وصفتها بـ "الكيان العنصري الصهيوني"، وكذلك يؤكد "عداءها المستحكم للأمة العربية".





والجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر، حول إبطال قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ورفض أي خطوات أحادية الجانب تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط.



