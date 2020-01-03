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الخارجية السورية تدين العدوان الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد اللواء قاسم سليماني وأبومهدي المهندس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين العدوان الإجرامي الأمريكي الغادر في العراق الذي أدى إلى استشهاد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وعدد من كوادر الحشد.


وقال مصدر في وزارة الخارجية والمغتربين إن هذا العدوان الغادر الذي يرقى إلى أساليب العصابات الإجرامية يؤكد مجددا مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العراق الشقيق وذلك في سياق سياساتها الرامية إلى خلق التوترات وتأجيج الصراعات في دول المنطقة بهدف الهيمنة عليها وتمكين الكيان الصهيوني الغاصب من بسط سيطرته على المنطقة.


وأضاف المصدر أن ارتقاء كوكبة استثنائية من قادة المقاومة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الإصرار والعزيمة على الاستمرار في نهج القادة الشهداء في مقاومة أي تدخل أمريكي في شؤون دول المنطقة والدفاع عن مصالحها الوطنية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم استشهاد اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي بعدوان أمريكي غاشم على موكب كان يقلهما بالقرب من مطار بغداد.