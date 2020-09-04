الخارجية الروسية: لقاء بين لافروف وبيدرسون في موسكو لبحث الوضع في سورية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي في موسكو يوم غد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون لبحث الوضع في سورية.



وأكدت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم نقلته قناة “روسيا اليوم” أن “هذا اللقاء يندرج ضمن أطر جدول أعمال الوزير لافروف ليوم غد”.



إلى ذلك التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين في موسكو أمس، مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال.



وخلال اللقاء، جرت مناقشة تفصيلية لمجموعة كاملة من القضايا المتعلقة بالتسوية السورية، مع التركيز على مهام الحفاظ على الاستقرار “على الأرض”، ودفع العملية السياسية إلى الأمام.



وتبادل الجانبان الآراء حول الوضع الحالي في إدلب، والخطوات الأخرى في إطار تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية القائمة.



وشدد الطرفان على أنه لا بديل عن العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.