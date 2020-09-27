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الخارجية الروسية: قلنا وسنواصل القول إن الوجود الأمريكي في سورية غير قانوني

شددت وزارة الخارجية الروسية على عدم شرعية الوجود الأمريكي في سورية، وذلك في ظل تفاقم معاناة الشعب السوري جراء العقوبات الأمريكية وسيطرة الاحتلال الأمريكي على مناطق غنية بالثروات.

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، أمس الجمعة: “قلنا وسنواصل القول إن الوجود الأمريكي في سورية غير قانوني ووجودهم في منطقة الجزيرة غير شرعي كما أن المساعدة في نهب الثروات الوطنية للشعب السوري بأكمله والمتمثلة في النفط أمر غير مقبول على الإطلاق واستمرار سيطرتهم على أراضي التنف بمحيطها الذي يبلغ طوله 55 كيلومتراً غير قانوني تماماً” وفقاً لما نقلته وكالة “تاس” الروسية.

ولفت فيرشينين إلى أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع الولايات المتحدة في سورية عبر القنوات الدبلوماسية العسكرية على الرغم من الخلافات حول العديد من القضايا فيها.

وقبل يومين أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، أن أي وجود أجنبي في سورية دون موافقة الدولة السورية يعتبر خرقاً لقرار مجلس الأمن 2254 ومبادئ القانون الدولي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة بفرض المزيد من العقوبات على الدولة السورية والتي تضيق الخناق على السوريين، في حياتهم المعيشية.