الخارجية الروسية: الضغوط الأمريكية على إيران محفوفة بالمخاطر

ندد مدير القسم الثاني لشؤون آسيا في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بحق إيران، مشيراً إلى أن طهران ستصمد في حال المواجهة مع واشنطن.



وقال كابولوف خلال افتتاح الحوار الثالث الروسي الإيراني وفق ما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية: إن واشنطن تمارس ضغوطات شديدة على إيران، ولكن يبدو أن هذه الضغوط بمنزلة تضليل قاسٍ ومحفوف بالمخاطر.



وأشار كابولوف إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تفهم المجتمع الإيراني بشكل سيئ، معرباً عن ثقته بأن إيران سترد على أي عدوان أمريكي ولن تكتفي بالتصدي له.