الخارجية الروسية: التحالف الدولي يعيق إيصال مساعدات إنسانية في سوريا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن وجود مسلحين أجانب مدعومين من الخارج في منطقة خفض التوتر في جنوب سوريا، مضيفة أن التحالف الدولي يعيق تقدم الجيش السوري وإيصال المساعدات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي الخميس 12/10/2017، “يبقى مخيم “الركبان” للاجئين نقطة ساخنة من الناحية الإنسانية. إنه يقع على الحدود السورية الأردنية في منطقة خفض التوتر التي فرضتها الولايات المتحدة في أراضي سوريا حول مدينة التنف من جانب واحد. ويمنع الأمريكيون باستخدام طائرات ومنظومات صاروخية القوات الحكومية السورية من دخول (منطقة التنف)”، مشيرة إلى أن القيادة الأمريكية تحظر دخول قوافل إنسانية ترسلها السلطات السورية وكذلك منظمات دولية.