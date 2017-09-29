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الخارجية الروسية: استراتيجية واشنطن في محاربة الإرهاب غير مجدية إطلاقا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن استراتيجية واشنطن في محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي غير مجدية على الإطلاق.الخارجية الروسية: استراتيجية واشنطن في محاربة الإرهاب غير مجدية إطلاقا

وقالت: إن الأخطاء المزمنة للطيران الأمريكي سببت كوارث إنسانية في سورية.

وكانت وزارة الخارجية جددت، يوم أمس الخميس، في رسالتين وجهتهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن مطالبتها مجلس الأمن بالعمل الفوري لوقف الجرائم الوحشية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الانسان التي يرتكبها “التحالف الدولي” غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة.

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