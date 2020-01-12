الخارجية الايرانية: مستعدون لمساعدة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن وزارة الخارجية والممثليات الايرانية في الخارج مستعدة لمساعدة عائلات ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة التي سقطت جنوب غرب طهران فجر الاربعاء الماضي. ونشر ظريف تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر مساء السبت قال فيها إن “زملائي في وزارة الخارجية والسفارات والممثليات والقنصليات الايرانية في انحاء البلاد، يشاركون الشعب في حزنه بعد هذه المأساة ، وعلى استعداد لتقديم أي شكل من اشكال المساعدة لعوائل الضحايا”.



وكان المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، قد أعلن السبت، عن تشكيل فريق عمل خاص في قسم شؤون البرلمان والايرانيين المقيمين بالخارج التابع للخارجية الايرانية، لمتابعة الشؤون القنصلية لضحايا الطائرة الاوكرانية.