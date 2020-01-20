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الخارجية الإيرانية: رئيس الدوما الروسي يزور إيران الأسبوع المقبل

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي، فياتشسيلاف فولودين، سيزور طهران الأسبوع المقبل.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمر صحفي: "في الأسبوع المقبل، سوف يزور إيران رئيس الدوما الروسي لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تعتبر مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة صاروخية أمريكية ببغداد، خطوة مغامرة، ستؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة كلها.

 وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أوائل الشهر الجاري، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين.