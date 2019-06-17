الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات بن سلمان

ردت وزارة الخارجية الإيرانية على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرة أنها استمرار للنهج الخاطئ وهروب من الأزمات التي سببتها السياسات السعودية في المنطقة.



ورأت الخارجية الإيرانية أن "السعودية تفتقر إلى إدراك صحيح للتطورات الإقليمية، وأن نهجها الخاطئ لم يجلب للمنطقة سوى الحروب والدمار ونتطلع إلى تغييره".



وقالت الخارجية الإيرانية إن "السعودية تهدر ثروات شعبها وشعوب المنطقة في جيوب الأجانب من خلال اللجوء إلى الوسائل العسكرية، وخلق الأزمات وتأجيج التوتر".



وأكدت الخارجية، أن "طهران سترحب بأي تغيير في السياسة السعودية في المنطقة، معربة عن أملها في أن تتخذ السعودية خطوات لبناء الثقة، وتنتهج سياسة جديدة مبنية على الحوار والتعاون لخفض التوتر في المنطقة".

RT