الخارجية الإيرانية: بومبيو حمل معه الأفكار المخادعة من CIA إلى الخارجية

رداً على تصريحات بومبيو التي طالبت بتغير نظام الحكم في إيران، وصفت الخارجية الإيرانية أفكار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالجهنمية والتخريبية، واعتبرت أن هذا الوزير القادم من وكالة الـCIA المخادعة، ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم.



وقال موسوي وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية: “بومبيو ليس في مستوى أي وزير خارجية في العالم، نظراً لأفكاره الجهنمية والتخريبية التي تمارس التعذيب”.



وأضاف في إشارة إلى ماضي وزير الخارجية على رأس وكالة الاستخبارات الأمريكية، “أن بومبيو القادم من رئاسة منظمة جهنمية ومخادعة وتخريبية إلى وزارة الخارجية جلب معه أفكاره الجهنمية إلى الساحة الدبلوماسية المتحضرة… هو ليس بحجم أي وزير خارجية في العالم وليس له أي مكان في الساحة الدبلوماسية”.



وتابع موسوي: “بومبيو نقل أفكاره الجهنمية إلى المجال الدبلوماسي، والذي يعتبر مجالاً حضارياً… عادة ما يكون وزراء الخارجية مؤيدين للسلام والمصالحة والحوار والاحترام، بينما يتحدث بومبيو عن البلطجة والخداع والإذلال والإهانة بلغة الغضب والعدوان والجهل والتطرف”.



وفي سلوك خارج عن الأطر الدبلوماسية شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجوماً جديداً على حكومة إيران مطالباً بتغير نظام الحكم في البلاد.