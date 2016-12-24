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2016-12-24 13:33
الخارجية الأمريكية تصدر تحذيراً من السفر إلى مصر والأردن

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأمريكيين المسافرين إلى مصر والأردن من تهديدات الجماعات الإرهابية بشن هجمات أخرى قد تستهدف المواطنين الأمريكيين.

ودعا بيان للخارجية الأمريكية نقلته رويترز المواطنين الأمريكيين لتجنب السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ مشيرة إلى إمكانية “حدوث هجمات إرهابية في أي مكان في البلاد”.

وقالت الخارجية.. “تذكر وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بأن المنظمات الإرهابية والمتطرفة عبرت عن رغبتها في تنفيذ هجمات تستهدف المواطنين الأمريكيين والغربيين في الأردن”.

وكالات

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