وحدات من الجيش والقوات الرديفة تبسط سيطرتها على مساحات جديدة بريف السويداء الشرقي
هل يخلي الأميركيون قاعدة التنف بعد تحرير كامل أرياف السويداء؟
الأمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا
دمشق تستقبل وفدا أردنيا لترتيب استئناف النقل البري
عملية عسكرية من 5 محاور لاجتثاث داعش من بادية السويداء الشرقية
الجيش يحبط هجوما للنصرة بريف اللاذقية.. ويدحر داعش في السويداء
تحرّك أميركي في الشمال السوري: نحو عرقلة حوار «قسد ــ دمشق»
حوار جريدة الأيام مع نبيل صالح
وحدات من الجيش توقع عدداً من القتلى بصفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به بريف حماة الشمالي
السويداء بعد المجزرة: بضع حقائق قاسية
وسائط دفاعنا الجوي تدمر هدفا غرب دمشق
رويترز: الشرطة الروسية ستنتشر في هضبة الجولان المحتل
موسكو: مناطق وجود القوات الأمريكية في التنف تشهد تزايداً ملحوظاً لإرهابيي “داعش”
تركيا توحّد فصائل إدلب «المعتدلة»... للحفاظ على «خفض التصعيد»
ريف السويداء: درع واقٍ من الأهالي والجيش

الخارجية: اختبار لتعيين عدد من المواطنين بعقود سنوية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن إجراء اختبار لتعيين عدد من المواطنين بعقود سنوية من الفئة الرابعة بصفة سائق.

وبحسب إعلان الوزارة اليوم يبدأ تقديم طلبات المشاركة بالاختبار إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة اعتبارا من الـ 26 من الشهر الجاري حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الـ 26 من أيلول القادم.

وأوضحت الوزارة أن العدد المطلوب 60 سائقاً من الفئة الرابعة يحملون إجازة سوق عمومي إضافة إلى شهادة التعليم الأساسي على أن تحجز نصف الشواغر لذوي الشهداء.

وبينت الوزارة أن الأوراق المطلوبة للاشتراك في الاختبار تشمل طلب اشتراك في الاختبار مع موجز عن السيرة الذاتية وإخراج قيد مدني وصورة مصدقة عن الشهادة أو المؤهل العلمي أو المهني المطلوب وصورة شخصية ملونة عدد 3 وصورة عن شهادة قيد العمل ووثيقة استشهاد لذوي الشهداء.

 


المصدر: سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.