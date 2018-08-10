الخارجية: اختبار لتعيين عدد من المواطنين بعقود سنوية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن إجراء اختبار لتعيين عدد من المواطنين بعقود سنوية من الفئة الرابعة بصفة سائق.

وبحسب إعلان الوزارة اليوم يبدأ تقديم طلبات المشاركة بالاختبار إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة اعتبارا من الـ 26 من الشهر الجاري حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الـ 26 من أيلول القادم.

وأوضحت الوزارة أن العدد المطلوب 60 سائقاً من الفئة الرابعة يحملون إجازة سوق عمومي إضافة إلى شهادة التعليم الأساسي على أن تحجز نصف الشواغر لذوي الشهداء.

وبينت الوزارة أن الأوراق المطلوبة للاشتراك في الاختبار تشمل طلب اشتراك في الاختبار مع موجز عن السيرة الذاتية وإخراج قيد مدني وصورة مصدقة عن الشهادة أو المؤهل العلمي أو المهني المطلوب وصورة شخصية ملونة عدد 3 وصورة عن شهادة قيد العمل ووثيقة استشهاد لذوي الشهداء.



المصدر: سانا