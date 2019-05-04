الخارجية: اجتماع عين عيسى لن يجلب لقسد إلا الخزي والعار ولعنة الوطن والشعب
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الخارجية: اجتماع عين عيسى لن يجلب لقسد إلا الخزي والعار ولعنة الوطن والشعب

مصدر مسؤول في وزارة الخارجية:
ـ انعقد اليوم في مدينة عين عيسى السورية التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تابعة للولايات المتحدة الأميركية ودول غربية أخرى ما سمي بمؤتمر العشائر السورية والذي مني بالفشل بعد مقاطعة معظم العشائر العربية الأصيلة له ليخفض منظموه عنوانه لملتقى أقل ما يقال عنه أنه التقاء العمالة والخيانة والارتهان.ـ إن مثل هذه التجمعات تجسد بشكل لا يقبل الشك خيانة منظميها مهما حملوا من انتماءات سياسية أو إثنية أو عرقية وأنهم لا يعبرون عن أي من المكونات السورية الحقيقية الوطنية الشريفة.. وتؤكد سيرهم خلف أوهام ثبت تاريخيا استحالة تحقيقها مهما حاولوا وخاصة في سنوات الحرب الإرهابية الأخيرة مهما تلقوا من الدعم الخارجي ومهما ارتهنوا للولايات المتحدة أو غيرها.ـ ستعرف هذه التنظيمات الميليشياوية أن قبولها بما يمليه عليها المنظمون الحقيقيون لمثل هذه المسرحيات من أميركيين وغيرهم لن يجلب لها إلا الخزي والعار ولعنة الوطن والشعب وأرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن وطنهم وكرامة شعبه ووحدة أراضيه.