الحياة على المريخ مستحيلة بسبب تركيبة تربته الكيميائية

أثبت بحث قام به علماء من جامعة إدنبرة في اسكتلندا أن وجود الحياة على سطحكوكب المريخأمر مستحيل، بسبب المركبات الكيميائية التي تحتويها تربة سطحه.



هذا وجاء في نتائج البحث، الذي نشر في مجلة "Scientific Reports"، أن سطح المريخ يحتوي على مركبات البيركلورات، التي تعد أملاحا لحمض الكلوريك، وهي سامة للكائنات الحية.



وقد قام الباحثون باستخدام تراكيز بيركلورات، مشابهة لتلك الموجودة في تربة المريخ، ودرسوا تأثيرها علىبكتيريا"Bacillus subtilis"، باعتبارها بكتيريا تتواجد عادة على أسطح المركبات والمعدات الفضائية، وتعد مصدرا للتلوث الحيوي، وفي نتيجة التجربة، تبين أن سمية تلك المركبات للكائنات الحية تزداد بوجود الأشعة فوق البنفسجية، ما أدى إلى موت البكتيريا خلال دقائق، كما أشار العلماء إلى أن أكاسيد الحديد وبيروكسيد الهيدروجين، من المواد التي تتواجد على سطح الكوكب الأحمر، ما يؤدي إلى رفع تأثير البيركلورات، وبالتالي تموت البكتيريا أسرع بـ 10.8 مرة.



يذكر أنه تم الكشف عن البيركلورات على سطح الكوكب الأحمر عام 2008، حينما قام مسبار "فينيكس" بالهبوط على سطح المريخ وتحليل تربته. وقد تبين آنذاك أن تركيز هذه المركبات في التربة بلغ 0.4-0.6%. وقد أكد مسبار "كيوريوسيتي" هذه النتائج.



وخلص العلماء إلى أن اجتماع هذه المركبات مع الأشعة فوق البنفسجية على سطح المريخ، يحول دون وجود حياة غريبة على سطح هذا الكوكب.

وكالات