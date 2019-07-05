الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية في مطاري أبها وجازان السعوديين

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثية) استهداف مواقع عسكرية في مطاري أبها وجازان على أراضي السعودية بطائرات مسيرة.



ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم قوات الجماعة قوله إن "عملية سلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي استهدفت مواقع عسكرية حساسة".



وقبل ذلك أعلن المتحدث أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K على مواقع عسكرية هامة" في مطار جازان في السعودية.



وحسب المتحدث، فقد تمت إصابة الأهداف "بدقة" ووقع هناك "تعطل في حركة الملاحة الجوية" جراء العمليتين.



وأفادت "المسيرة" نقلا عن مراكز الرصد بـ "تعطل 4 رحلات قادمة من مطارات الدمام والرياض وجدة كانت في طريقها إلى مطاري أبها وجازان".



وقال المتحدث: "إمكانياتنا العسكرية الدفاعية تجعلنا أكثر قدرة على التصدي لتحالف العدوان وتنفيذ عمليات عسكرية نوعية".



وأكد استمرار استهداف المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية.



وسبق للحوثيين أن أعلنوا عن توجيه 26 ضربة إلى مواقع داخل الأراضي السعودية خلال الشهرين الماضيين، بما في ذلك استهداف المواقع بطائرات مسيرة وإطلاق صواريخ.



وأعلن الحوثيون أن القيادة العامة لقواتهم "بصدد دراسة تنفيذ المرحلة الثانية مما وصفوه بـ "عمليات الردع والرد المشروع".



المصدر: المسيرة