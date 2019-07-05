«غزوة» جبل طارق البريطانية: شراكة عملية في حصار سوريا
لافروف: الأكراد يهتمون بالحوار مع دمشق والدور الأميركي يثير قلقنا
الجيش يدمي الإرهابيين شمالاً وشرقاً والطيران الروسي يوجع ميليشيات أردوغان بريف إدلب
عودة دفعة جديدة من المهجّرين وحملة أممية تسلط الضوء على صعوبات تواجه النازحين
«قسد» تخطف عناصر «دفاع وطني» في القامشلي وتستولي على مبنى حكومي في الحسكة
انتشال نحو 200 جثمان من ضحايا إرهابيي “داعش” من مقبرة جماعية في مدينة الرقة
سورية تغلي وإيران تزداد سخونة
بيدرسون يزور دمشق و موسكو تتحدث عن «اختراق» حول اللجنة الدستورية
لقاء أردوغان ـــ ترامب وصفقة «أس 400»
"قبرص التركية" تكشف عن "الجسم الطائر الحربي" الذي سقط على أراضيها
رفع سعر ربطة الخبز 10 ليرات سورية.. في الأكشاك فقط!
وسائط دفاعاتنا الجوية تتصدى لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية "إسرائيلية"
حول إشكاليات العلمانية في سورية: قضية النائب نبيل صالح
قمة رباعية روسية فرنسية ألمانية تركية لمناقشة الوضع في إدلب
تصاعد حرب التصفية ضد «قسد»..ومؤشرات على تشكيل قوات رديفة للجيش في البوكمال
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية في مطاري أبها وجازان السعوديين

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثية) استهداف مواقع عسكرية في مطاري أبها وجازان على أراضي السعودية بطائرات مسيرة.


ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن المتحدث باسم قوات الجماعة قوله إن "عملية سلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي استهدفت مواقع عسكرية حساسة".


وقبل ذلك أعلن المتحدث أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K على مواقع عسكرية هامة" في مطار جازان في السعودية.


وحسب المتحدث، فقد تمت إصابة الأهداف "بدقة" ووقع هناك "تعطل في حركة الملاحة الجوية" جراء العمليتين.


وأفادت "المسيرة" نقلا عن مراكز الرصد بـ "تعطل 4 رحلات قادمة من مطارات الدمام والرياض وجدة كانت في طريقها إلى مطاري أبها وجازان".

وقال المتحدث: "إمكانياتنا العسكرية الدفاعية تجعلنا أكثر قدرة على التصدي لتحالف العدوان وتنفيذ عمليات عسكرية نوعية".


وأكد استمرار استهداف المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية.


وسبق للحوثيين أن أعلنوا عن توجيه 26 ضربة إلى مواقع داخل الأراضي السعودية خلال الشهرين الماضيين، بما في ذلك استهداف المواقع بطائرات مسيرة وإطلاق صواريخ.


وأعلن الحوثيون أن القيادة العامة لقواتهم "بصدد دراسة تنفيذ المرحلة الثانية مما وصفوه بـ "عمليات الردع والرد المشروع".

 


المصدر: المسيرة