الحوثي: ليستفيدوا من مبادرة المجلس السياسي

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، زعيم «أنصار الله»، عبد الملك الحوثي. ونقل الناطق باسم «أنصار الله»، رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام، عن الحوثي دعوته، خلال اللقاء، الطرف الآخر إلى أن «يستفيد من المبادرة التي قدّمها رئيس المجلس السياسي الأعلى، بالكفّ عن العدوان ورفع الحصار».

كما نقل عنه أن «مبادراتنا المتكررة بالإفراج عن مئات من الأسرى من طرف واحد تثبت عملياً أننا نسعى إلى إنهاء هذه المعاناة التي نتجت بسبب العدوان». وشدد الحوثي على ضرورة أن تقابَل تلك الخطوات «بخطوات إنسانية مماثلة، تؤدي إلى تحريك شامل للملف الإنساني، وصولاً إلى التبادل الكامل لكلّ الأسرى والمعتقلين، وبما يؤدي إلى إنهاء هذا الملف». وكان غريفيث قد وصل، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إلى العاصمة صنعاء قادماً من عمّان، في زيارة تستمرّ يومين، وفق ما ورد في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي. وجدّد البيان الإشادة بإطلاق «أنصار الله»، مطلع الأسبوع الجاري، سراح العشرات من الأسرى بشكل أحادي الجانب، معتبراً أن «مبادرات مماثلة تساعد على تهيئة بيئة مؤاتية وبناء الثقة لاستئناف عملية السلام».