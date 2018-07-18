الحوثي: الغرب يستغل العدوان السعودي على اليمن لعقد صفقات الأسلحة

أكد رئيس حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي أن الدول الغربية تتعامل مع مشاكل وقضايا المنطقة من زاوية المصالح الاقتصادية وعلى حساب حقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي مشيرا إلى أن هذا ما يحدث تجاه العدوان على اليمن الذي يقوده تحالف النظام السعودي.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن الحوثي قوله في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية اليوم: “إن النظام السعودي يستخدم في عدوانه على اليمن الأسلحة المحرمة دولياً بتأكيد منظمات دولية ويقتل المدنيين ويستهدف المنشآت الخدمية والمدنية ويرتكب مجازر الإبادة الجماعية إلا أن تركيز بعض الدول الأوروبية تجاه تلك الجرائم هو استغلال العدوان لبيع صفقات الأسلحة وتنفيذ أنشطة وأعمال عسكرية مقابل مبالغ مالية إضافة إلى بيع مواقف سياسية وتبني مواقف خاطئة تجاه الشعب اليمني لصالح النظامين السعودي والإماراتي”.

وانتقد الحوثي الموقف الرسمي الفرنسي من العدوان على اليمن مشيرا إلى أنه يأتي بعد الموقف البريطاني في سلبيته تجاه الشعب اليمني لافتا في الوقت ذاته إلى أن فرنسا ترتكب خطأ بوقوفها إلى جانب النظامين السعودي والإماراتي في عدوانهما على اليمن.

من جهة ثانية أكد الحوثي الاستعداد لوقف القصف الصاروخي على السعودية والإمارات إذا أوقف النظامان السعودي والإماراتي العدوان على اليمن مشيرا إلى أن موقف اليمنيين من الأساس هو الدفاع عن النفس منتقدا كذلك الدعوات لانسحاب اليمنيين من مدنهم.

وحول خطة الأمم المتحدة لإدارة ميناء الحديدة قال الحوثي: “إننا لا نمانع وجود دور رقابي ولوجستي للأمم المتحدة في ميناء مدينة الحديدة غرب اليمن شرط وقف العدوان السعودي على المدينة”.

وفي سياق آخر بين الحوثي أن مسألة تشكيل حكومة يمنية ضمن حل سياسي على قاعدة الشراكة كان ممكنا منذ البداية بشهادة المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بن عمر مؤكداً أن العدوان على اليمن ليس من أجل تشكيل الحكومة بل هدفه الحقيقي السيطرة على اليمن أرضاً وشعبا.

يذكر أن تحالف العدوان السعودي يواصل عدوانه على اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات وهو ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 37 ألف شخص وتشريد نحو 3 ملايين آخرين إضافة إلى دمار كبير في البنى التحتية وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.