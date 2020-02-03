الحمضيات السورية تتجه للعراق

استورد العراق نحو 20.5 ألف طن حمضيات من سوريا عبر معبر البوكمال الحدودي، خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني الماضيين، بحسب كلام أمين جمارك معبر البوكمال عاصم اسكندر



وأضاف اسكندر، أن 758 سيارة شحن محملة بالحمضيات السورية عبرت المعبر متجهة إلى العراق منذ 4 كانون الأول 2019 ولغاية 30 كانون الثاني 2020، وحمولة كل سيارة نحو 27 طناً.



بدوره، اعتبر مدير عام "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" إبراهيم ميده أن تصدير هذه الكمية عبر معبر واحد مؤشر إيجابي، مؤكداً أن التصدير للعراق مستمر، متوقعاً أن يكون تصدير الحمضيات خلال 2020 أفضل من الأعوام السابقة.



وقبل أيام، كشفت هيئة دعم الصادرات عن اعتماد آلية جديدة لدعم إنتاج وتصدير الحمضيات وأصبحت نافذة، وتتضمن منح المزارع 20 ألف ليرة سورية لكل طن يستجر من مزارعه أي 20 ليرة للكيلو، مع منح المصدّر المعتمد 20 ألف ليرة عن كل طن.

وأوضح مدير الهيئة حينها أنه يتم دعم المُزارع لأول مرة، منوهاً بأن الدعم يذهب للمَزارع المطابقة لشروط الاعتمادية والجودة وعددها 338 مرزعة، إضافة إلى 9 مراكز فرز وتوضيب (وهي غالباً نفسها المصدرين المعتمدين).