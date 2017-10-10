الحكيم: سنحرص على صنع الفرحة لملايين السوريين .

أكد مدرب منتخب سورية لكرة القدم أيمن الحكيم أن لاعبي المنتخب والجهاز الفني يدركون أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء أستراليا وسيحرصون على صنع الفرحة لملايين السوريين.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المقررة في سيدني ظهر الثلاثاء في إياب الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم في روسيا 2018 قال الحكيم: “المباراة مصيرية لرجال المنتخب الوطني لاستمرار حلم بلوغ المونديال بعد أن انتهى شوطها الأول في ماليزيا بالتعادل بهدف لمثله وسنلعب الشوط الثاني غداً بعزيمة وإصرار على تحقيق نتيجة إيجابية”.

وأضاف الحكيم: يغيب خمسة لاعبين عن منتخبنا وغياب هذا العدد يؤثر في أي منتخب في العالم إلا أن ثقتنا كجهاز فني كبيرة باللاعبين لتحقيق الهدف وبلوغ الملحق العالمي فمنذ انطلاق التصفيات منحنا الثقة لجميع اللاعبين ولا فرق لدينا بين أساسي وبديل ونثق بقدرتهم على تعويض الغيابات وتقديم صورة مشرفة للكرة السورية.

وحول وضع خط الدفاع في ظل غياب ثلاثة مدافعين أساسيين بين الحكيم أن الجهاز الفني عمل وفق خطة واستراتيجية واضحة بأن يكون المنتخب جسماً واحداً تتكامل فيه الخطوط الثلاثة (الدفاع والوسط والهجوم) لكن مشكلة الإصابات والغيابات أثرت قليلاً في خط الدفاع ورغم ذلك فنحن واثقون بقدرة المنتخب على التعويض في مباراتنا الحاسمة.

وأكد الحكيم أن الفوز غداً هو مطلب ملايين السوريين بدليل الفرحة الكبيرة التي عاشها الشعب السوري ببلوغ المنتخب الملحق الآسيوي وبعد التعادل مع أستراليا ذهاباً وسنحرص غداً على رسم الفرحة للشعب السوري وندرك أهمية لقاء الغد لجميع السوريين.

بدوره قال نجم منتخبنا عمر السومة: “نسور قاسيون جاهزون للمباراة وعزيمتهم قوية لتقديم أداء يليق بالمنتخب والكرة السورية وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهلنا ولاسيما أننا نلعب بعدة خيارات” مضيفاً: في لقاء الذهاب حدثت بعض الأخطاء تم تصحيحها من المدرب واليوم في المران الرئيسي وضع الجهاز الفني الخطة والأسلوب الأمثل لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن تأهلنا للملحق العالمي وتفرح ملايين السوريين”.

ويخوض منتخبنا المباراة باللون الأحمر والحارس باللون الأسود والمنتخب الأسترالي باللون الأصفر وحارسه باللون الرمادي علماً أنه يقود المباراة طاقم حكام أوزبكي يتألف من رافشان أرماتوف للساحة وعبد حكيموف راسلوف وجاكنوجر ساديف حكمين مساعدين وليكنز تانتشيف حكماً رابعاً.

وعقب المؤتمر الصحفي أجرى منتخبنا حصته التدريبية الختامية على ملعب المباراة بالتزام تام من اللاعبين وبتركيز عال وتضمنت تمارين التسديد على المرمى والكرات الثابتة والعرضية وكيفية الانتشار في حالتي الدفاع والهجوم ووضع المدرب الحكيم لمساته الأخيرة على التشكيلة الرئيسية للمنتخب التي ستخوض لقاء الغد الذي يقام على ملعب أستراليا في مدينة سيدني.

المصدر: سانا