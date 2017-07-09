الحكومة سوقت أكثر من 224 ألف طن قمح بـ30 مليار ليرة.

تجاوزت كمية القمح التي تم توريدها لمراكز الحبوب التابعة للمؤسسة العامة 224,5 ألف طن بقيمة تجاوزت 30 مليار ليرة، فيتم استلام المحصول من الفلاحين في 25 مركز في المحافظات.





من جهته أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن التوريد يتم بشكل أساسي من محافظة الحسكة لكونها الخزان الأهم لمحصول القمح، مؤكداً أنه تم استلام أكثر من 131,7 ألف طن حتى الآن وباقي الكمية من المحافظات الأخرى.





وقال الغربي: سنشتري كل ما يعرض علينا من القمح، وخصوصاً رصدنا مبلغ 70 مليار ليرة من الحكومة، مؤكداً أنه وفي حال دعت الحاجة يتم رصد مبالغ إضافية للشراء فالمبلغ المرصود لا يعتبر نهائياً.





وأشار الغربي إلى أنه تم تحويل أثمان المحاصيل لفروع المصرف الزراعي في المحافظات لمشريات الأسبوع الأخير وسيتم تسديها خلال اليوم وغداً بحسب مشتريات كل محافظة.





وبين الغربي أن الوزارة تستلم الكميات التي تصل إليها بانتظار تقرير وزارة الزراعة عن باقي الكميات التي يتم حصادها وإلى أين وصلت مراحل الحصاد، مضيفاً: كون وزارة الزراعة لديها خريطة المساحات التي حصد محصول القمح فيها إضافة إلى أنه هي التي توجه الحصادات للانتقال إلى مساحات أخرى. المصدر:الوطن