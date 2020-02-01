الجيش يؤمّن المناطق المحرّرة
«داعش» : محاولات لإحياء «الدولة» في أرياف دير الزور
الجيش ينتزع 4 بلدات جديدة ويستعد لتطويق النقطة التركية جنوب معرة النعمان
الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا كـ"حالة طوارئ" دولية
خطة إعادة توطين اللاجئين في "المنطقة الآمنة" شمال شرق سورية
إيران والولايات المتحدة: التصعيد والتهدئة، وما بينهما
جامعة دمشق تتقدم 250 نقطة حسب تصنيف «ماتريكس»
اجتماع أممي بخصوص المختطفين في سورية خلال شهر شباط
الجيش يتقدم في ريف حلب الجنوبي ويصل إلى مشارف الطريق الدولي
هيلاريون كبوشي: الطريق إلى فلسطين
الخارجية السورية: ندين بشدة “صفقة القرن” ونجدد وقوفنا مع كفاح الشعب الفلسطيني
نيبنزيا يذكر مؤلفي "صفقة القرن" بأن مرتفعات الجولان أرض سورية
تحرير خان طومان من الفصائل الإرهابية
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قطاع غزة بعد ساعات من إعلان "صفقة القرن"
الدفاع الروسية: أمريكا تحول دون عودة الحياة الطبيعية إلى سورية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الحكومة ستناقش تمديد إعفاء أصحاب المنشآت المدمرة من فوائد وإضافات «التأمينات»

وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع الصك التشريعي المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون رقم /4/ لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم، وجميع الفئات المدينة للمؤسسة بأحكامه لمدة سنة أخرى.

وسيتم رفع المشروع للعرض على مجلس الوزراء، وذلك في ضوء ما بينته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول أهمية الاستمرار بالعمل فيه، نظراً للعديد من المزايا الناجمة عن تطبيقه، ولاسيما تشجيع أصحاب العمل الذين تضررت منشآتهم بالعودة إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب العمل.

إضافة إلى تعزيز الموقف المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتوقع تحقق زيادة في نسبة تحصيلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة بعد اتساع رقعة الأراضي المحررة كما أنه يوفر الجهد والوقت والتكلفة الناجمة عن إقامة دعاوى قضائية بحق المتخلفين عن السداد.

و أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أن هناك مطالب من أصحاب العمل الذين تضررت منشآتهم بشكل كلي أو جزئي، وخاصة ممن لم يستفيدوا من الصك التشريعي، لتمديد العمل به.

وحول الأسباب الموجبة، بينت القادري أن مشروع القانون يحقق المساواة بين أصحاب العمل الذين تضررت أعمالهم ولم تسنح لهم الفرصة الاستفادة من الإعفاءات الواردة ضمن أحكام القانون.

وأوضحت أن الوزارة تسعى إلى تحصيل الديون المتراكمة من أصحاب المنشآت واستخدمها في العديد من الأمور، سواء الرواتب والأجور أو أي استثمارات، واللافت في مشروع الصك التشريعي أنه يجنب أصحاب المنشآت الدخول إلى المحاكم والقضاء، ويسهل على المؤسسة تحصيل ديونها بدلاً من اللجوء إلى المحاكم.

وأشارت الوزيرة إلى وجود لجنة دائمة مشكلة برئاسة معاون وزير الشؤون الاجتماعية مهمتها النظر بالطلبات المقدمة ومتابعة الوثائق والثبوتيات المتعلقة بأصحاب المنشآت المدمرة، وفي حال تبين وجود أضرار، فمن الممكن أن يتم إصدار قرار بوقف العمل بالمنشأة الخاصة وفك ارتباط العمال المسجلين بالتأمينات الاجتماعية.

 

 


الوطن