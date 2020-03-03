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الحكومة تمنح المكاتب الصحفية في الجهات العامة استقلالاً إدارياً

الحكومة تمنح المكاتب الصحفية في الجهات العامة استقلالاً إدارياً

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، تعميماً على الجهات العامة كافة، منح ‏خلاله المكاتب الصحفية ارتباطاً مباشراً بالوزراء أو المحافظين، وأن تكون مستقلة ‏إدارياً ضماناً لسرعة الاستجابة والحد من الروتين الإداري.‏

وجاء في التعميم رقم 2240/1 ما يلي "نظراً إلى أهمية الدور الذي يمارسه المكتب الإعلامي في تسليط ‏الضوء على النشاط الحكومي وإبراز إسهامات الجهات العامة في مختلف ‏المجالات، وإيصال الصورة الحقيقية والدقيقة إلى المواطن، وتأكيداً على التعليمات ‏النافذة ومن ضمنها البلاغ رقم 6/ب/1999/15 تاريخ 24/3/1997 والتعميم رقم ‌‏239/15 تاريخ 4/11/2013 والناظمين للمكاتب الاعلامية، يطلب إليكم اتخاذ ‏الإجراءات الكفيلة بتحديد ارتباط هذا المكتب بالوزير أو المحافظ مباشرة، وأن ‏يكون متمتعاً بالاستقلال الإداري ضماناً لسرعة الاستجابة والحد من الروتين ‏الإداري".‏

 

 


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