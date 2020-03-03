الحكومة تمنح المكاتب الصحفية في الجهات العامة استقلالاً إدارياً
أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، تعميماً على الجهات العامة كافة، منح خلاله المكاتب الصحفية ارتباطاً مباشراً بالوزراء أو المحافظين، وأن تكون مستقلة إدارياً ضماناً لسرعة الاستجابة والحد من الروتين الإداري.
وجاء في التعميم رقم 2240/1 ما يلي "نظراً إلى أهمية الدور الذي يمارسه المكتب الإعلامي في تسليط الضوء على النشاط الحكومي وإبراز إسهامات الجهات العامة في مختلف المجالات، وإيصال الصورة الحقيقية والدقيقة إلى المواطن، وتأكيداً على التعليمات النافذة ومن ضمنها البلاغ رقم 6/ب/1999/15 تاريخ 24/3/1997 والتعميم رقم 239/15 تاريخ 4/11/2013 والناظمين للمكاتب الاعلامية، يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحديد ارتباط هذا المكتب بالوزير أو المحافظ مباشرة، وأن يكون متمتعاً بالاستقلال الإداري ضماناً لسرعة الاستجابة والحد من الروتين الإداري".
الوطن