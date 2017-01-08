الحكومة تقر في جلسة خاصة برنامجها التنفيذي لحلب

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برنامج العمل التنفيذي لإعادة الخدمات والعملية الإنتاجية وتعزيز الحالة الأمنية إلى المدينة وفق خطة عمل مرحلية أولاً وإستراتيجية لاحقاً.

وفي جلسته التي خصصها لمدينة حلب قرر المجلس في مجال الخدمات العامة متابعة الجهود لإعادة الوضع في المدينة بما يمكن الأهالي من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي عبر فتح الطرقات وتأمين الخدمات من كهرباء وماء وتقييم المخطط التنظيمي بفترة زمنية قصيرة ومحددة، إضافة إلى تقييم المباني وفق بطاقات وصف وتحديد ما هو قابل للترميم المباشر منها وتقييم واقع التخطيط الإقليمي وإعداد مخطط دائم سيكون عاملاً مساعداً لإعادة التأهيل في المدينة.

وفيما يخص النفط والطاقة تضمن البرنامج زيادة كميات البنزين والغاز والمازوت للمدينة وإرسال وحدة تعبئة غاز متنقلة لحلب ومحطتي وقود متنقلتين، كذلك الأمر لزيادة مخصصات المدينة من الوقود لتأمين الطاقة اللازمة للمواطنين وعملية الإنتاج والعمل على إعادة التيار الكهربائي إلى حلب بالخطوط القائمة حالياً وبالتوازي مع إقامة خط بديل.

وفي مجال التربية وافق المجلس على الخطة الإسعافية لوزارة التربية حول صيانة المدارس في الأحياء الشرقية من محافظة حلب المتضمنة صيانة وإعادة تأهيل 50 مدرسة على مدار ستة أشهر لتصل مع بداية العام الدراسي القادم إلى 100 مدرسة.

وكالات