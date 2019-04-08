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الحكومة تفرز المهندسين إلى مؤسساتها

أصدر مجلس الوزراء في جلسته اليوم قرارا بفرز /5861/ مهندسا إلى الجهات العامة من خريجي الدورة الأولى والثانية والتكميلية للعام 2016 – 2017 وذلك حسب الأسس والمعايير المعتمدة لفرز المهندسين والتي تراعي احتياجات الجهات العامة من مختلف الاختصاصات ورغبات المهندسين.
 
ويشمل القرار تسوية أوضاع 198 مهندسا ممن لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم خلال الفترات السابقة وخريجي الجامعات الخاصة السورية والجامعة الافتراضية والخريجين من الجامعات خارج سورية الذين قاموا بتعديل شهاداتهم أصولا إضافة إلى النسبة المعتمدة من خريجي التعليم المفتوح.