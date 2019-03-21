الحكومة تطالب الجهات العامة بالتعاقد مع مقاول مصنف حكما

طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس بتعميم اصدره إلى الجهات العامة كافة وعند الإعلان عن المناقصات أو طلبات العروض لتنفيذ المشاريع تضمينه نصاً بأن يكون العارض مصنفا وفق نظام التصنيف النافذ مع ضرورة ذكر فئة المقاول المقدم للإعلان واختصاصه بما يتلاءم والمشروع المطلوب تنفيذه وعلى مسؤولية آمر الصرف، و لحظ هذا الموضوع في دفاتر الشروط الخاصة أيضا.



وجاء تعميم رئيس الحكومة استناداً الى نظام تصنيف المقاولين في سورية الصادر بقرار وزارة الأشغال العامة والاسكان رقم ١٢٩٦ تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٧ وتعديله بالقرار رقم ٢ لعام ٢٠١٦ وبغية تنفيذ المشاريع بالمستوى الفني الذي يحقق المصلحة العامة و يصون المال العام .



وكانت فروع نقابة المقاولين بالمحافظات قد اشتكت من قيام الجهات العامة بالتعاقد مع أشخاص او جهات غير مصنفة وتبعا لذلك حرمان المقاول الملتزم مع نقابته من العمل.

الوطن أون لاين